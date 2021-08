Inspiré par "Arrête-moi si tu peux", il falsifie des chèques en Dordogne et dans toute la France

"Arrête-moi si tu peux" ou le film de Steven Spielberg inspiré de l'histoire vraie de ce jeune américain qui s'est fait passé pour médecin, pilote d'avion et qui trafiquait des chèques, a donné des idées à un Corrézien. Cet homme de 36 ans a été condamné ce lundi 2 août par le tribunal de Bergerac à deux ans de prison pour une série d'escroqueries commises entre 2015 et 2016 en Dordogne et dans toute la France.

Une technique à l'acétone pour modifier les chèques

Cet homme avait monté avec une bande un réseau de faux chèques. Il achetait des bijoux en toc qu'il revendait ensuite dans des magasins de dépôts-vente qui payent par chèques. L'homme, ensuite, modifiait le montant pour passer par exemple de 15 à 15.000 euros grâce à une technique avec de l'acétone.

Jugé après deux ans de cavale

Les autres membres de la bande ont déjà été jugés pour cette escroquerie qui a rapporté entre 200.000 et 400.000 euros. L'homme a été jugé ce lundi après deux ans et de cavale. Il a été arrêté il y a quelques mois à la frontière avec le Portugal.