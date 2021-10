Insulté sur les réseaux sociaux par des antivax, le médecin Jean-Paul Ortiz porte plainte

Jean-Paul Ortiz, médecin des Pyrénées-Orientales, est insulté et diffamé sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Il est devenu la cible des antivax. Il a décidé de porte plainte au début du mois d'octobre 2021.

Le docteur Jean-Paul Ortiz est harcelé sur Facebook et Twitter depuis plusieurs mois. Photo d'illustration

Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats des médecins français (CSMF), est devenu la cible des antivax. Depuis le début de la crise sanitaire, ce médecin des Pyrénées-Orientales intervient régulièrement dans les médias nationaux, notamment en tant que président du CSMF. "En tant que médecin, j'ai pris vigoureusement position pour la vaccination qui selon moi est la seule solution pour nous sortir de l'épidémie", explique Jean-Paul Ortiz.

Les insultes ne s'arrêtent plus

C'est ce qui a provoqué une abondance d'insultes et de diffamations à son encontre sur les réseaux sociaux. "Gestapo", "Collabo", "Vas pourrir en enfer", les insultes envers le médecin ne s'arrêtent plus. "Celle et ceux qui sont à l'origine de ça doivent comprendre qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer", raconte le médecin.

Jean-Paul Ortiz a constitué un dossier et à porté plainte auprès du juge d'instruction du Tribunal de Paris. "J'ai fait des captures d'écrans, j'ai fait des constats d'huissier, avec une analyse de ces écrans", précise-t-il. "J'aimerais qu'il y ait au moins une condamnation pour le principe, mais je ne veux pas être indemnisé", confie-t-il.

"Je suis persuadé qu'en face de moi, on limiterait la gravité de ce qui m'est dit poursuit le président de la CSMF qui dénonce les dérive de notre société sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il faut savoir dire stop."