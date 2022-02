Un homme de 42 ans a été condamné ce mardi par le tribunal de Pau à une peine de trois mois de prison ferme pour des violences. En février 2019, à Labastide-Villefranche, une dispute avait éclaté entre lui et un autre automobiliste.

Insultes, taille-haie et coups de poing entre deux automobilistes à Labastide-Villefranche

C’est un conflit entre deux conducteurs qui a dégénéré le 2 février 2019 à Labastide-Villefranche. Un homme de 42 ans a été condamné à trois mois de prison ferme pour des violences. Des échange de coups de poing et d’insultes ont eu lieu entre les deux automobilistes. Même s’il y avait d’un côté le prévenu et de l’autre la victime, ce sont deux hommes qui n’ont pas su garder leur calme.

"À cet endroit-là, à Labastide-Villefranche, ça ne passe pas à deux voiture, explique le prévenu. Je lui ai fait des appels de phare mais il a touché ma voiture. Avec son fils, ils m’ont mis à terre, j’ai reçu des coups dans la tête. J’ai pris le premier truc que j’ai trouvé : un taille-haie." La présidente du tribunal de Pau, Julie Gaston, rétorque : "Monsieur, le premier truc qu’on trouve ça peut être une banane, un taille-haie c’est assez violent." Le prévenu indique alors qu'il est parti en donnant ses coordonnées, il a laissé une carte de visite, pour qu'il n'y ait pas de délit de fuite. "Vous avez été victime d’une agression et vous laissez votre carte de visite ? Vous trouvez que c’est cohérent ?" interpelle la présidente.

Le second automobiliste assure que c’est l’autre qui "a défoncé tout le côté gauche de sa voiture et volontairement". Pour autant il a bien fallu qu'il justifie les coups qu'il a donnés : "Oui, pour le calmer, il avait bu. Il nous a tapés, on l’a tapé." La difficulté de ce dossier c’est surtout l’absence de témoin note la procureure qui explique que ça complique les choses pour partager les deux hommes. Ce qui aura sans doute aidé le tribunal à trancher ce sont les 17 mentions au casier judiciaire du prévenu, dont certaines pour des violences.