Insultes et menaces de mort contre l'adjoint au maire de Lalaye : deux mois de prison avec sursis

La justice a condamné ce lundi, un habitant de Lalaye (Bas-Rhin), dans la vallée de Villé, il avait insulté, bousculé et menacé de mort l'adjoint au maire cet été. Des faits qui s'étaient produits dans un contexte de multiplication d'agressions contre les élus.

Colmar, France

Un habitant de Lalaye, dans la vallée de Villé, a écopé de deux mois de prison avec sursis et 18 mois de sursis mise à l'épreuve . Il avait insulté, bousculé et menacé de mort cet été, un adjoint au maire, Daniel Ansel .

Le trentenaire était présenté ce lundi, devant le tribunal correctionnel de Colmar, dans le cadre du "plaider coupable."

Une moto trop bruyante, bousculade, des menaces de mort et des insultes

L'homme s'était présenté au domicile de l'adjoint au maire et l'avait copieusement insulté et menacé de mort. Il a aussi donné des coups de pied dans un véhicule en stationnement et dans la porte de la voisine de l'élu

Quelques jours plus tôt, l'élu lui ait fait une remarque sur sa moto trop bruyante, l'adjoint au maire avait alors été bousculé.

Le principal, c'est que la justice ait pris compte de cette agression et que cela lui serve de leçon,' Daniel Ansel, l'adjoint au maire agressé

C'est la première fois qu'une telle agression se produit dans ce village, plutôt tranquille.

Multiplication des agressions contre les élus

Cet été de nombreux élus ont été agressé dont Jean-Mathieu Michel . Le maire de Signes est décédé après avoir été renversé par une camionnette alors qu'il voulait verbaliser les occupants qui venaient de jeter des gravats sur le bord de la route.

Le 16 septembre dernier, une délégation d'élus, dont dont ceux de Lalaye ont été reçus par Sébastien Lecornu, le ministre chargé des collectivités locales, pour parler de ces agressions contre les élus locaux. Il a promis des mesures courant octobre.

En 2018, 361 maires ont été agressés en France.