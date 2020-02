Insultes et menaces filmées contre Julien Odoul : l’auteur condamné à douze mois avec sursis

La vidéo enregistrée le 6 décembre 2019 par un Sénonais insultant et menaçant Julien Odoul, conseiller régional Rassemblement National, dans un bar de Sens dans l’Yonne avait été vue plus d’un million de fois. Au tribunal de Sens ce jeudi, l’auteur de la vidéo a reconnu les faits.

_« Vous vous en êtes pris à un élu de la République »_, commente à la fin de l’audience la présidente du tribunal. C’est sur ce motif que le tribunal justifie la lourdeur de la peine prononcée. Le parquet avait demandé trois mois avec sursis.

"Il ne faut pas tout prendre au premier degré" - Ridowane Khalil, auteur de la vidéo

A l’audience, Ridowane Khalil, commerçant sénonais et président d’un club de football de la ville reconnait être l’auteur de la vidéo. Mais quand il s’agit de justifier les mots employés (« fils de pute », « petit homosexuel », « si tu viens à la ZUP je te nique », etc) le prévenu explique qu’il ne faut pas tout prendre au premier degré. Devant les magistrats, il regrette finalement ces mots mais surtout d’avoir fait de la publicité à cet élu et candidat à la mairie de Sens.

Suite au comportement de Julien Odoul au conseil régional

Son comportement, il l’explique par la colère suite à la prise à partie d’une femme voilée au conseil régional de Bourgogne Franche Comté, par le président du groupe Rassemblement National. Julien Odoul avait demandé que cette mère de famille accompagnant une sortie scolaire soit exclue de l’enceinte du conseil.

Des menaces s'il vient à la ZUP

Suite à la diffusion de la vidéo, Julien Odoul affirme avoir été victime de nombreuses insultes et menaces sur les réseaux sociaux. Son avocat dénonce les menaces proférées par la prévenu si l’élu venait à la ZUP de Sens : « On interdit à un élu local à la ZUP, comme s’il y avait d’un côté le territoire national, de l’autre la ZUP. Monsieur Khalil se croit autorisé à haïr » L’avocat demande et obtient 10.000 euros de préjudice d’image et de préjudice moral pour Julien Odoul.

Une victime en campagne électorale

« Mais le préjudice n’est justifié par aucun document », rétorque l’avocate du prévenu, « qu’avez-vous fait après la diffusion de cette vidéo ? Vous l’avez relayée dès le lendemain sur votre compte twitter, en appelant à voter pour vous les 15 et 22 mars prochain. »

Un délit plus grave quand il s'agit d'un élu

Pour le parquet, l’intention d’humilier a été reconnue par le prévenu. _« Aujourd’hui, quand on prend la parole en France, il y a la liberté d’expression, elle doit être protégée. Et pourquoi est-ce plus grave quand il s’agit d’un élu ? Parce qu’_il a été choisi pour représenter une partie de la société. »

Vers un procès en appel

L’auteur de la vidéo condamné à douze mois de prison avec sursis annonce son intention de faire appel.