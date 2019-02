Insultes et menaces homophobes devant un bar gay stéphanois : le ras le bol des LGBT

Saint-Étienne, France

Une nouvelle agression homophobe à Saint-Étienne le weekend dernier. Un homme a proféré de violentes insultes devant le bar gay Le B Four en centre-ville samedi soir. Au volant de sa voiture l'homme a menacé les clients. "De toute facon les PD je les écrase", c'est notamment ce qu'il a dit selon le patron de l'établissement. Dimanche, l'homme est revenu insulter, en stationnant devant le bar. Il a été interpelé et placé en garde à vue. Lucienne Vall-Robert est secrétaire du Triangle Rose, une association qui milite pour les droits LGBT. Elle était au Before dimanche soir : "On est arrivés avec un ami et on a vu cette voiture tourné. En discutant avec le patron, il nous a expliqué la situation. Cette personne proférait des insultes et des menaces à caractère homophobe devant un établissement où les gens se retrouvent pour discuter, s'amuser, passer un bon moment. On se retrouve dans une situation d'insécurité. Tout le monde doit être mobilisé pour que ça ne se reproduise plus. Pas seulement la communauté LGBT".

Des menaces régulières et insupportables

En novembre dernier, un couple homosexuel avait été insulté. L'un des hommes violemment passé à tabac. Un contexte insupportable pour Lucienne Vall-Robert : "Il y a une banalisation de cette homophobie. Régulièrement dans la rue, des gens insultent quand ils passent devant un bar LGBT ou gay friendly. Ce n'est ni normal ni acceptable. Là le patron porte plainte et nous serons bien entendu en soutien de cette plainte. Comme pour toute personne qui souhaitera porter plainte pour ce type de faits."

Le patron du bar en question sera l'invité de France Bleu ce mercredi matin à 8h30.