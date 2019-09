Insultes et menaces homophobes devant un bar gay stéphanois : le suspect au tribunal

Un homme d'une soixantaine d'années est jugé au tribunal correctionnel de Saint-Étienne ce mardi après-midi. Il est soupçonné d'avoir insulté et menacé des clients et le gérant du bar gay Le B Four en février dernier.

Saint-Étienne, France

Les faits remontent au mois de février dernier. Un homme profère de violentes insultes devant le bar gay Le B Four rue de la Résistance à Saint-Étienne. Cet homme d'une soixantaine d'années est jugé au tribunal correctionnel de Saint-Étienne ce mardi après-midi.

Le samedi 2 février, cet homme passe à plusieurs reprises avec son véhicule devant l'établissement prisé de la rue de la Résistance. Il menace le gérant et les clients avec des phrases telles que : "De toute facon les PD je les écrase". Le patron, choqué, avait alors porté plainte contre cet homme depuis identifié.

Le gérant assistera au procès ce mardi après-midi. Haim Latrèche espère, sur sa page Facebook, que ces faits n'existeront bientôt plus. Il remercie tous ceux qui le soutiennent dans ce combat: "Merci à ceux qui me soutiennent depuis le début et comme j’aime à le dire je suis Homo, d’origine Algérienne et de confession Juif en bref je suis un être humain".