Insultes, menaces de mort, tirs de mortier, les habitants d'un lotissement de Gerzat vivent "l'enfer"

C'est un lotissement d'apparence très tranquille. Pourtant depuis trois ans les riverains de "Champfleury" à Gerzat vivent dans la peur et au grès des incivilités et actes de délinquance d'une dizaine d'individus.

Malgré les multiples plaintes, dépôt de mains courantes et alertes au maire de la commune, rien ne change. Dans la nuit de dimanche à lundi la situation aurait même pu virer au drame. Son habitation visée par des tirs de mortier et des tessons de bouteille, un propriétaire a sorti son fusil et tiré en l'air pour éloigner des individus qui s'en prenaient à sa maison : "Ils nous ont dit qu'ils allaient nous tuer tous les deux avec ma femme explique Jean_*. Ma femme m'a fait rentrer avec mon fusil. Elle a bien fait parce que, paniqué comme j'étais, cela aurait pu aller plus loin._"

Personne n'a voulu nous écouter - Huguette, habitante de Champfleury

Depuis cette soirée, Huguette la compagne de Jean, n'arrive plus à trouver le sommeil : "Je vais mal. Et puis je n'arrive pas à me faire à l'idée que mon mari en soit arrivé à prendre un fusil. Personne n'a voulu nous écouter. Personne n'a voulu nous entendre" répète Huguette la voie étranglée par les sanglots.

Plaintes et courriers aux autorités par dizaines

Avant les tirs de mortiers et ce coup de fusil tiré par un voisin excédé, les riverains ont subi rodéos, insultes et menaces de mort à répétition. Sur le bureau de Roland, des mains courantes, dépôt de plaintes et courriers aux autorités s'entassent depuis 2019 : "La Police nationale fait son travail. On les remercie parce que dès qu'on les appelle ils sont là. Ils nous aident à leur niveau mais ils sont dépassés. Le fait que le commissariat de Gerzat ferme à 19 heures ne nous aide pas à régler le problème".

Que le maire vienne dans le lotissement - Roland, habitant de Champfleury

La colère des riverains de Champfleury se concentre sur le maire de la commune. Selon eux, Serge Pichot n'a fait que minimiser le problème depuis trois ans en parlant de "conflit de générations". "Aujourd'hui on aimerait que monsieur le maire vienne dans le lotissement poursuit Roland. Qu'il vienne rassurer les gens et leur montrer ce qu'il compte faire. Il doit tenir son rôle et être au service de ses concitoyens".

Des patrouilles quotidiennes pendant un mois vont être mises en place

Contacté par la rédaction de France Bleu Pays d'Auvergne, le maire de Gerzat reconnaît que sur les évènements du week-end "on est monté d'un cran" par rapport à des "incivilités répétées". En lien avec le DDSP (Direction centrale de la Sécurité publique) Serge Pichot promet la mise en place de patrouilles quotidiennes en soirée pendant un mois dans le secteur de Champfleury. Une caméra de vidéo-surveillance pourrait également être installée sur un point stratégique.

*Tous les prénoms ont été modifiés