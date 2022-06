Insultes, menaces et incivilités : des bandes de jeunes sèment la pagaille à la piscine de Luynes

Entre 40 et 50 jeunes sont allés mettre le bazar à la piscine "Les Thermes de Luynes" mercredi 15 juin. Ils ont notamment insulté des usagers et le personnel, fumé des stupéfiants au bord du bassin. La présence d'un vigile ne les a pas arrêtés.

C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les incidents du mercredi 15 juin sont ceux de trop pour la piscine "Les Thermes de Luynes". "Je n'en peux plus, c'est la troisième fois en un mois que je travaille avec des gens qui ne respectent rien", confie Mélissande. Elle fait partie des maîtres-nageurs qui ont dû gérer la présence de 40 et 50 jeunes, venus de Saint-Pierre-des-Corps et Tours, pour "mettre le bordel, ni plus ni moins".

Ils sont arrivés par petits groupes. Et une fois à l'intérieur du centre aquatique se sont tous retrouvés pour dicter leur loi. Consommation de stupéfiants, plongeons à tout va à côté des baigneurs, insultes et menaces sur le personnel, tout y est passé assure Mélissande. "Ils n'avaient aucun respect pour nous, ils ne nous écoutaient pas. Quand on leur disait un truc, ils s'en prenaient verbalement à nous. Dimanche dernier, c'était déjà quelque chose, mais là, on était à un niveau au-dessus. On a passé notre temps à faire la police, or, je ne suis pas là pour ça ! Ils sont allés dans l'espace bien-être en passant en-dessous des barrières alors qu'ils n'avaient pas payé, ils ont aussi laissé des saletés partout et n'ont rien mis à la poubelle. Mes collègues, elles ont passé une demi-heure à tout ramasser. Il y avait trois sacs remplis. Ça suffit, stop !"

Les effectifs de sécurité seront triplés

Ces incivilités, les habitués des longueurs dans le beau bassin en extérieur de Luynes, les habitués non plus ne les supportent plus. "Moi, je suis vite parti en voyant la tournure des évènements, raconte Xavier, qui a préféré revenir ce jeudi pour nager au calme. Ils sont en train de nous décourager de venir, sincèrement. Ce n'est pas normal. Le mercredi et les week-ends, vous avez beaucoup d'enfants qui peuvent se prendre un coup ou couler, ça peut être dramatique. Mais j'ai l'impression que ces jeunes n'en ont rien à faire."

Ces débordements, Jérôme Pellat, le directeur, les avait anticipés. Depuis le 9 juin, il s'est doté d'un vigile, car les fortes chaleurs sont susceptibles de ramener plus de monde. Et surtout, il y a eu des précédents. "En quatre ans d'exploitation, c'est la première fois que nous sommes dans l'obligation d'avoir un agent de sécurité, se désole-t-il. Je rappelle qu'on est à Luynes. C'est quand même préoccupant. Maintenant, on va s'adapter. On va tripler les effectifs de sécurité. Tant pis si je dois y mettre de ma poche mais il est hors de question que mes salariés viennent travailler la boule au ventre et que des usagers soient amenés à rentrer chez eux à cause de ces incivilités."

De son côté, la municipalité envisage d'interdire temporairement l'accès au bassin aux mineurs s'ils ne sont pas accompagnés d'un adulte, comme à la piscine du Lac de Tours, l'été dernier, pour des incidents similaires.Une réunion est prévue la semaine prochaine avec la gendarmerie, qui a été appelée sur place mercredi mais n'est pas intervenue pour vider les bassins, comme aurait souhaité le directeur de l'établissement. Des tensions ont aussi été constatées à la piscine du Lac de Tours et celle de La Riche, ce mercredi.