Insultes racistes au Carrefour d’Annemasse : la cliente du magasin sera jugée début juillet

Ce mardi soir, le procureur de la République de Thonon-les-Bains indique que la jeune femme soupçonnée d'être l'auteure des insultes racistes proférées, jeudi dernier, à l'encontre d'une salariée du magasin Carrefour sera jugée début juillet. Âgée de 34 ans, elle sera poursuivie pour "injures publiques commises à raison de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion" précise Bruno Badré.

Placée sous contrôle judiciaire

Le parquet de Thonon précise qu'elle a été "placée sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention qui lui a interdit de paraître à Annemasse et d'entrer en contact avec les employés du magasin". Elle sera également jugée pour des faits de tentative de vol commise en état de récidive légale.

La chaîne de supermarchés Carrefour avait annoncé samedi dernier porter plainte après qu'une caissière du groupe eut été la cible d'injures racistes proférées par la cliente, selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. "Sale négresse va, sale Noire! Y a que les Noirs pour faire ça. Tu vois les Africains comme toi, ça donne envie de les tuer", pouvait-on entendre sur la vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Appel au calme

"Solidarité avec notre collègue injuriée. Ces propos racistes sont inacceptables. Nous les condamnons très fermement et portons plainte", avait alors répondu l'enseigne sur Twitter. Dans cette affaire, la salariée insultée et un autre membre du personnel ont également porté plainte. Devant les nombreux commentaires sur les réseaux sociaux et les appels à la vengeance, le maire d'Annemasse, Christian Dupessey, avait appelé "au calme" tout en exprimant sa "totale condamnation des propos racistes".