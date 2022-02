Insultes racistes contre Denis Bouanga : un supporter condamné à 500 euros d'amende

L'un des six supporters des Verts soupçonnés d'avoir insulté l'attaquant Denis Bouanga dans une vidéo sur Snapchat a été condamné par le tribunal de police de Saint-Étienne. Il écope de 500 euros d'amende, et doit en verser 500 de plus à l'association SOS Racisme, qui s'était portée partie civile.