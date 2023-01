Insultes racistes contre un joueur de Boucau-Tarnos : le BTS réclame des excuses

À la fin de la rencontre entre Boucau-Tarnos et Orthez, une échauffourée éclate, qui donne lieu ensuite aux insultes racistes entendues par Cheikh Sanah.

Il n'y aura pas poursuites judiciaires. Réunis ce lundi 23 janvier au soir, les dirigeants du club de rugby de Boucau-Tarnos, le staff et Cheikh Sanah, le joueur visé par des insultes racistes , ont décidé de ne pas porter plainte contre le club d'Orthez. À la place, ils vont adresser un courrier au club béarnias, lui demandant de trouver le coupable pour qu'il fasse amende honorable auprès de Cheikh Sanah et du BTS. Si Orthez ne le fait pas, à ce moment-là Boucau-Tarnos portera réclamation auprès de la Cellule de de Prévention et de Protection des Populations de Rugby de la Fédération Française de Rugby.

À la fin de la rencontre de ce dimanche 22 janvier, alors que des joueurs en viennent aux mains suite à un plaquage un peu trop appuyé, l'ailier du Boucau-Tarnos déclare avoir entendu un supporter lui crier "sale noir" depuis la main-courante.

Orthez condamne les insultes

Dans un communiqué, le club d' Orthez a condamné lundi soir les insultes racistes entendues par Cheikh Sanah et certains coéquipiers. Il a affirmé son soutien à l'ailier de 23 ans, tout en précisant n'avoir pas encore, à ce jour, pu identifier l'auteur de ces propos.