Insultes racistes contre un joueur de Boucau-Tarnos : le club d'Orthez réagit

Au lendemain de la polémique après les insultes racistes entendues par un joueur de Boucau, à la fin du match de Fédérale 2 de ce dimanche 22 janvier, le club de rugby d'Orthez a décidé de réagir. Via un communiqué de presse, reproduit ci-dessous, il condamne les propos entendus par l'ailier du BTS, et précise ne pas connaître l'identité du spectateur orthezien qui aurait prononcé les insultes. De fait, n'ayant pour l'instant personne à sanctionner, l'U.S. Orthez ne peut pour l'heure qu'affirmer son soutien à la victime.

Le communiqué

"Le club de l’USO dans son entièreté est aujourd’hui mis à mal dans la presse suite aux faits qui se sont déroulés derrière la main courante lors de la rencontre Boucau-Tarnos /Orthez.

Nous condamnons fermement les propos qui ont été entendus par le joueur du Boucau et qui sont aux antipodes des valeurs prônées par notre club : le racisme ou toute autre forme de discrimination n’a pas sa place au sein de l’USO.

Nous ne connaissons malheureusement pas à ce jour l’identité du spectateur qui a proféré ces insultes et nous le regrettons profondément. Cela aurait permis de clarifier la situation.

Notre club a également connu par le passé des situations similaires et nous ne savons que trop bien quel peut être le ressenti du joueur dans ces moments-là. Nous lui adressons tout notre soutien."

Une insulte après une bagarre

À la 78e minute du match entre le BTS et Orthez, une échauffourée éclate entre plusieurs joueurs. Proche des balustrades, la bagarre dégénère avec le public, et du côté d'Orthez aurait fusé l'insulte. Dans un premier temps, le staff d'Orthez, trop éloigné de l'action, n'avait pas souhaité faire de déclaration sur une insulte qu'il n'avait pas entendue. Les officiels de la rencontre n'ont pas non plus consigné les faits dans le rapport du match, pour les mêmes raisons.

Les dirigeants de Boucau doivent se réunir ce lundi 23 janvier au soir pour décider, avec la victime et le staff, des suites à donner à cette affaire. La décision sera connue ce mardi.