Insultes et agressions dans les déchetteries du Grand Nancy, des policiers en renfort pour ramener le calme

Depuis plusieurs jours, les agents subissent les foudres de certains habitants un peu trop pressés et parfois, la situation s’envenime. Des policiers ont été appelé pour ramener le calme dans les déchetteries du Grand Nancy. Salariés et direction en appellent à la raison.

"Les gens sont devenus dingues" : depuis deux semaines, les salariés des déchetteries du Grand Nancy font face à des comportements difficiles à tolérer. Ils en appellent au calme et au respect. Les huit établissements de la métropole ont rouvert leurs portes le 27 avril dernier. Depuis, les habitants se ruent pour jeter leurs détritus ramassés pendant le confinement. Mais sur place, les règles sanitaires sont strictes et le nombre de voiture limitées. Conséquence : les files d'attente s'allongent et certains perdent patience.

Un agent frappé au visage

Insultes et agressions se multiplient dans quelques déchetteries. Un agent a même été frappé au visage avant de porter plainte ce lundi 11 mai.

"C'est complètement fou mon pauvre monsieur ! Si vous saviez ce qu'il se passe sur le terrain, déplore Benoît Malgras, représentant Force Ouvrière pour la société Nicollin qui exploite les déchetteries de la métropole. Il y a des gens, parce qu'ils ont attendu une heure et demi, et parce qu'ils voient qu'ils ne pourront pas rentrer, ils vont y aller au bluff ! Comme s'ils voulaient foncer sur le gardien ou le portail."

Nos agents se font insulter de tous les noms, il y a même des propos racistes, c'est honteux.

"Les moments chauds, c'est à vingt ou trente minutes de la fermeture, poursuit Benoît Malgras. C'est là que les gens s'énervent. En ce moment, il y a un afflux hors-norme parce que les gens ont été enfermés chez eux pendant presque deux mois. Il y a de nombreux usagers qui insultent, agressent verbalement et physiquement. Ils n'entendent pas les règles qui sont imposées aujourd'hui."

Pour des raisons sanitaires, les déchetteries réduisent en effet le flux de clients et le nombre de voitures acceptées en même temps : cinq véhicules pour les grosses déchetteries, trois pour les petites. Les autres doivent patienter devant la porte.

"Si ça continue comme ça, prévient Benoît Malgras, les salariés pourront exercer leur droit de retrait. Dans ce cas, l'ensemble des déchetteries pourraient bien fermer, à nouveau."

Main courante et renforts policiers

La direction a également déposé une main courante ce mardi et vient de faire appel à des renforts policiers auprès des communes concernées.

"Malheureusement, c'est vrai, il y a beaucoup d'attente et quand arrive l'heure fatidique de la fermeture, les gens acceptent moins facilement de repartir chez eux avec leurs déchets. Cela crée des tensions, reconnaît Céline Louis, la directrice de la société Nicollin. Aujourd'hui, on est soutenu par la métropole, la police municipale et la police nationale."

C'est un appel à la raison

"Je veux faire un appel aux gens : soyez corrects avec les agents, ce sont des hommes et pas des robots. Celui qui patiente et qui ne peut pas rentrer pour cause de fermeture, il doit comprendre que les insultes et les agressions ne sont pas utiles," conclut la directrice.

Si besoin, Céline Louis rappelle qu'il existe des déchetteries plus petites, souvent moins occupées. En ce moment, les huit déchetteries accessibles aux habitants de la métropole enregistrent jusqu'à 1.200 passages par jour, contre 800 environ en temps normal.