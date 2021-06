Intempéries à Beauvais : le corps du jeune homme de 17 ans retrouvé près de l'endroit où il a chuté

Le corps d'Elliot, 17 ans, a été retrouvé ce mercredi en début d'après-midi à Beauvais, non loin du lycée Jeanne-Hachette. Le jeune homme, qui aurait eu 18 ans en août, a brusquement chuté lundi soir dans la rivière le Thérain, pendant les violentes intempéries. Le matin-même, Elliot avait passé l'oral de son bac français, et était sorti visiblement pour la fête de la musique avec une dizaine d'amis. Ils se trouvaient sous un préau, situé en contrebas de la rivière Le Thérain.

"Plus de distinction entre le parapet et la rivière"

"A 23 heures lundi soir, on voit l'eau qui atteint les pieds des personnes présentes et on les voit partir précipitamment, explique la procureure de Beauvais Caroline Tharot. A la tête du groupe, nous avons Elliot : il court droit devant, en direction de la rivière. Le niveau du Therain avait tellement monté qu'il ne fait plus la distinction entre le parapet et la rivière. Les personnes qui sont avec lui sont un peu en retrait et essaient de lui porter assistance", détaille la procureure.

Des pompiers ont été mobilisés dès la disparition d'Elliot lundi soir. Son corps a été finalement retrouvé ce mercredi en début d'après-midi, "à 91 mètres en amont du pont, le corps avait été bloqué dans des branchages, poursuit la procureure de Beauvais. Les plongeurs avaient essayé de remonter la rivière sur 9 kilomètres. Le niveau ayant pour le coup drastiquement baissé, les investigations ont été plus simples et aussi moins dangereuses pour les pompiers", conclut Caroline Tharot.

Le directeur des pompiers de l'Oise explique que ses équipes avaient identifié "quatre cavités. Nous avons tout exploré, et nous sommes revenus au point de départ ce mercredi matin. Le corps était bloqué au niveau d'un pont, dans une cavité que nous ne pouvions pas explorer en raison du niveau de l'eau. Le niveau de l'eau avait baissé ce mercredi, ce qui nous a permis d'accéder au corps", détaille Luc Corack. 24 pompiers en tout étaient mobilisés ce mercredi.

"Elliot était un jeune discret, passionné de mangas"

Du côté d'Hermes, la commune d'origine d'Elliot, l'émotion est évidemment très vive. "C'était un jeune de la commune, c'est le fils d'une de mes adjointes, explique le maire d'Hermes, Grégory Palandre. On est chamboulé, on ne dort plus : cela meurtrit encore un peu plus quand cela touche l'un de vos proches".

Le maire décrit Elliot comme un jeune "discret, passionné de mangas, on l'a vu grandir. Et on avait quelques interactions, on le voyait furtivement [à la mairie] comme on travaille avec sa maman. C'est très difficile, c'est très dur", poursuit Grégory Palandre.

Pour l'heure, le maire d'Hermes ne sait pas si un hommage ou quelconque manifestation sera organisée au hommage au jeune homme : "Je ne ferai rien sans l'accord de sa famille", conclut Grégory Palandre.