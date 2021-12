Intempéries : "On a des records de pluie", relève le prévisionniste de Météo France Thomas Beauquesne

Des routes coupées, des cours d'eau qui débordent et un trafic ferroviaire interrompu sur certaines lignes. Le Pays Basque subit de plein fouet des pluies diluviennes, qui causent d'importants dégâts. Explications de cet épisode particulièrement conséquent avec le prévisionniste de Météo France Thomas Beauquesne.

France Bleu Pays Basque : Il pleut très fort sur le Pays Basque depuis 24 heures maintenant et ce n'est pas encore fini...

Thomas Beauquesne : Non, le plus gros est passé, maintenant il reste des pluies importantes à venir, jusqu'à cette nuit, il pleuvra encore demain, mais déjà dans des quantités bien moins importantes, et jusqu'en milieu de nuit prochaine. On attend encore des cumuls de l'ordre de 40 à 50 mm, voire un peu plus sur la partie est du département. Mais sur le Pays basque, on peut encore atteindre 30/40 mm, et localement 50mm.

Il y a des records qui sont tombés en fonction des cours d'eau...

On a des records en pluie. Sur le département, on a pas mal de records. À Laruns on a eu 200 mm en 24 heures, ce qui constitue un record absolu. Et puis après, sur d'autres d'autres stations, par exemple sur Orthez, on a eu 50, ce qui dépasse l'ancien record pour un mois de décembre. Au Pays Basque à Larrau, par exemple, on a eu 131 mm, avec un ancien record à 107 mm, et jusqu'à 167 mm à Saint-Jean-Pied-de-Port. Tout ça en 24 heures. Ce qui a été défavorable, c'est qu'on a eu des chutes de neige importantes et avec le redoux de cette nuit, l'eau de fonte s'est rajoutée à la pluie dans les cours d'eau. Cela a amené à faire gonfler les débits des rivières.

Mais la fonte des neiges n'est pas la seule responsable ?

Il faut dire que sans la fonte des neiges, on aurait pas eu ce niveau-là. Mais on aurait sûrement eu des inondations puisque ce sont des pluies record, et à cette période de l'année, quand les sols sont déjà bien saturés, les pluies importantes provoquent des inondations. Mais le fait qu'on ait eu un apport important de la fonte, ça aggraver la situation et ça a fait basculer la vigilance dans le rouge. Est-ce qu'elle serait restée en orange si on n'avait pas eu cette fonte? Très certainement.

Vous disiez qu'il y avait des pluies record. On attend encore combien de mm d'eau ?

Pour l'épisode qui reste à venir, donc jusqu'en milieu de nuit et jusqu'à demain matin, on est encore sur du 20 30 mm au plus fort des précipations. Si on va un petit peu plus de la montagne basque vers l'ouest du département, on a encore du 50 mm attendus jusqu'à demain. Sachant quand même qu'on a un élément plutôt favorable, c'est que la masse d'air se refroidit. Donc ces pluies qui vont tomber assez encore abondamment sur le relief va tomber en neige au dessus. Elle va rester en montagne sous forme de neige et ne va pas contribuer encore à faire grossir les cours d'eau. On va dire que le plus gros est passé.