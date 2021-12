Intempéries au Pays basque : "Eux, ils se sont arrêtés pour m'aider", les remerciements d'une automobiliste

Un Basque, un Anglais et un garagiste. Ce ne sont pas les personnes d'une blague à deux sous, mais plutôt les trois acteurs d'une belle histoire, qui s'est déroulée jeudi 9 décembre dans la soirée, entre Bidart et Ahetze. Une habitante d'Ustaritz, Maritxu, a vu sa voiture bloquée par les inondations. Elle a longtemps vu les voitures défiler sous ses yeux avant que trois personnes viennent l'aider. Voici en intégralité son histoire et ses remerciements, qu'elle a partagés à France Bleu Pays Basque.

Je voudrais saluer trois personnes extraordinaires...

"Je voudrais saluer trois personnes extraordinaires qui m'ont aidé à tracter ma voiture de l'eau. C'était ce jeudi soir à 18 heures. Je rentrais du travail et c'était sur la route entre Bidart et à Ahetze et je me suis engagée sur une route inondée parce que je voyais les autres voitures passer devant moi. Et donc j'ai suivi. Mais moi, je n'ai pas eu la chance des autres. Ma voiture a été déportée sur le bas côté droit de la route. J'ai senti la voiture partir... Et là, elle s'est enlisée sur la rigole".

"Il y avait énormément d'eau, qui rentrait progressivement dans la voiture. Et là, il y a un garçon. Alors je ne sais que son prénom, Xabi, de Mendionde, qui m'a aidée. Il m'a prêté son portable parce que justement, mon portable était déchargé et que je n'avais plus rien pour appeler un dépanneur. Et il est resté à mes côtés, pendant plus de trente minutes".

"Et il y a un autre monsieur. Il était anglais, il habite du côté d'Ahetz et quand il est passé avec son 4x4, il s'est arrêté, lui aussi pour me demander si j'avais besoin d'aide. Il habitait tout à côté. Il a fait demi-tour pour aller récupérer ses câbles et il m'a tracté avec son 4x4 hors de l'eau. Et enfin, il y a un troisième homme, un garagiste, qui nous a aidés et c'est lui qui a dirigé ma voiture le temps de la manœuvre d'extraction du véhicule, de l'eau et de la rigole".

"Hélas, je ne connais pas leurs noms. Malheureusement, ça s'est tellement passé vite. Il faisait nuit. Et comme la voiture s'est rallumée, par chance, ce jour-là je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer au plus vite à la maison, ne sachant pas si la voiture allait rouler quand même jusqu'à la maison".

"Je voudrais rendre hommage à ces trois personnes, pour leur solidarité et leur aide. L'eau était glacée et les gens passaient, mais eux, ils se sont arrêtés pour m'aider s'ils écoutent, s'ils se reconnaissent. Je voudrais leur dédier ce grand merci à eux trois."

