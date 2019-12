Intempéries au Pays basque : un homme tué par la chute d'un arbre à Ilharre

Ilharre, France

La tempête qui s'abat sur le Pays basque depuis jeudi soir vient de faire une première victime. Un homme, âgé de 72 ans et originaire d'Orègue, a été tué peu avant midi près de Saint-Palais, sur la D134, la route qui relie les communes d'Ilharre et Arbouet-Sussaute. Il est mort suite à la chute d'un arbre, alors qu'il était à bord de sa voiture. On ne sait pas encore si c'est l'arbre qui est tombé sur sa voiture ou bien si sa voiture s'est encastrée dans l'arbre couché. A 13h, les secours (dont un hélicoptère) étaient toujours sur place.

Plus d'informations à venir

