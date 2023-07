Intempéries : d'importants retards au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse

Le trafic est perturbé ce vendredi soir au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse (illustration)

Suite à de violents orages, le trafic SNCF est fortement perturbé depuis le milieu d'après-midi au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse, à Paris. Il s'agit "d'un problème de signalisation lié aux intempéries au sud de Massy", en Essonne, précise la SNCF, en pleine vague de départs en vacances et de week-end de chassé-croisé dans les gares. Selon SNCF Voyageurs sur Twitter, des orages violents se sont abattus entre Massy-TGV et Courtalain à l'entrée de la ligne à grande vitesse.

Des retards jusqu'à 20h

Des trains affichent 40 minutes de retard pour aller à Tours, Quimper ou Bordeaux par exemple. Cela monte même à 1h40 pour des trains à destination de Nantes et Rennes, et 1h50 pour Tours. Ces perturbations concernent les TGV INOUI et OUIGO. Les halls de la gare sont bondés selon des journalistes présents sur place.

La SNCF explique qu'il ne "s'agit pas d'une panne géante", mais parle de "circulation perturbée" sur la LGV Atlantique. Les équipes de SNCF Réseau sont sur place à Massy. À 18h, la compagnie indique à franceinfo que l'incident "est en cours de résolution" et que "la circulation des trains reprend" mais les retards "vont perdurer jusqu'à 20h".