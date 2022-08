Intempéries dans l'Hérault : une tornade observée à Frontignan, 40 maisons touchées

Des trombes d'eau et de gros orages se sont abattus sur l'Hérault, ce dimanche matin, entre 9h et 10h. Le département était alors placé en vigilance orange aux orages. A Frontignan, une tornade a frappé le quartier des Amandiers et de Normandie sur environ deux kilomètres carrés. Une quarantaine de maison ont été touchées et une personne est blessée. "C'est quelqu'un qui a glissé dans la précipitation", indique Eric Bringuier, adjoint au cadre de vie de la commune.

"Fort heureusement, les dégâts sont simplement matériels : beaucoup tuiles envolées, trois arbres arrachés, des trampolines dans les jardins qui se sont envolés et qui sont partis dans les maisons", précise l'élu. Les pompiers étaient toujours sur place ce dimanche midi : "Ils ont monté un poste de commandement, et ils vont essayer de lever les arbres au milieu de la route et colmater les toits avant le retour de la pluie."

Les dégâts sont uniquement matériels, avec notamment des tuiles et des trampolines envolés. © Radio France - Emma Saulzet

Les intempéries ont également touchées la ville de Montpellier. Un impact de foudre a été relevé au parc Montcalm. Deux inondations ont été constatées, le Lez a débordé et la place de la Comédie a été inondée. Enfin, à la Grande Motte et à Palavas, des maisons ont également été inondées.