Intempéries dans les Alpes-Maritimes : France Bleu Azur renforce sa diffusion avec de nouvelles fréquences

Suite aux intempéries dans les Alpes-Maritimes, France Bleu Azur renforce sa diffusion sur les zones sinistrées. Afin d’assurer la transmission de l’information aux populations et permettre aux personnes isolées d’obtenir de l’aide et des nouvelles de leurs proches, de nouvelles fréquences assurent la diffusion de France Bleu Azur sur la haute vallée du Var (96.9 FM) et les vallées de la Vesubie (92.9 FM), la Tinée (89.4 FM -91.0 FM) et la Roya (89.3 FM - 92.8 FM).

Depuis vendredi dernier, les équipes sont mobilisées pour informer en temps réel et venir en aide aux habitants. L’antenne ouverte et les réseaux sociaux de France Bleu Azur permettent de mettre en contact sinistrés et aidants. La parole est également donnée à la préfecture, aux maires, pompiers, policiers, gendarmes pour garantir les recommandations et informations pratiques.

Pour suivre l’évolution de la situation et participer au mouvement de solidarité organisé par France Bleu Azur :

Nice 103.8

Menton 94.8

Utelle 106

Saint-Jean Cap Ferrat 94.4

Contes 94.4

Saint Raphael 100.7

Cannes 100.7

Et de nouvelles fréquences :

Vallée de la Vésubie 92.9

Vallée de la Tinée : Saint-Etienne-de-Tinée 1 91.0

Saint-Etienne-de-Tinée 2 89.4

Vallée de la Roya : Breil-sur-Roya 1 92.8

La Brigue 89.3

Haute vallée du Var : Beuil1 96.9

L'antenne reste également ouverte sur France Bleu Azur au 04 93 82 03 04.