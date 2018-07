Bourges, France

Des arbres tombés, des caves inondées... la cellule orageuse remontée du sud-ouest ce dimanche a occasionné quelques dégâts matériels en Berry, principalement dans l'Indre au Blanc et à Brion. A 8h30 ce lundi matin, 1.500 foyers étaient privés d'éléctricité dans le Cher au plus fort de l'événement, dans le secteur d'Henrichemont, Châtelet et Herry. A la mi-journée, une centaine de foyers étaient privés de courant. Enedis espérait un retour progressif à la normale d'ici la fin de journée.

Une toiture menace de s'effondrer au Blanc

Lundi matin au Blanc, une équipe de sauvetage et déblaiement de pompiers était mobilisée au 12 rue de l'église en raison d'un risque d'effondrement d'une toiture sur la maison d'un particulier à la suite d'une infiltration. Depuis dimanche matin, les pompiers de l'Indre ont réalisé une quinzaine d'intervention pour des assèchements de locaux ou des arbres tombés, essentiellement dans le secteur du Blanc (voir vidéo ci-dessous) et de Brion.

Un poids-lourd en portefeuille sur la route

Vers 7h30 lundi matin, un poids-lourd s'est retrouvé en portefeuille sur la D990 à Buxières d'Aillac, dans le sens Châteauroux Buxières après avoir glissé sur la chaussée à cause de la pluie. La circulation a été perturbée pendant près de deux heures sur ce secteur mais le conducteur du poids-lourd n'a pas été blessé dans l'accident.

140 mm d'eau à La Champenoise

Selon les relevés de Météo France en Berry, il est tombé ce dimanche 140 mm d'eau entre Brion et La Champenoise en seulement 1h15, environ 30 mm au Blanc en seulement 2 heures (soit l'équivalent de la moitié d'un cumul mensuel), plus de 30 mm à Issoudun, 11 mm à Vierzon. Le temps de ce lundi est encore instable avec quelques orages localisés en soriée avant une accalmie prévue demain mardi.