Intempéries : des dégâts dans le Nord du Cher après un violent passage orageux dimanche soir

Le Cher a connu un bref mais intense épisode orageux ce dimanche soir. Pas de victime mais 2500 foyers privés d'électricité. Des dégâts aussi sur des véhicules et habitations en raison de chutes d'arbres et de branches. Une maison a même été incendiée par la foudre à Neuvy/Barangeon

Le Berry a été traversé hier soir (dimanche 10/08) et au court de la nuit par des cellules orageuses. Un passage sans graves conséquences si ce n'est un peu de fraîcheur dans l'Indre. En revanche l'épisode a été beaucoup plus intense et a occasionné quelques dégâts dans le Cher plus particulièrement sur le Nord du département.

Les éléments ont commencé à se déchaîner vers 17h30 hier soir. Des averses de grêles, des vents très forts qui ont déraciné de nombreux arbres et causé aussi des coupures d'électricité. D'après Enedis 2500 foyers au plus fort de cet épisode ont été privés de courant. Courant rétabli dans la soirée chez la plupart d'entre eux.

Il reste cependant ce lundi matin près de 300 habitations privés de courant. La situation devrait revenir à la normale dans la journée.

Parmi les plus gros dégâts à Neuvy-sur-Barangeon une maison a carrément pris feu à cause de la foudre. La toiture a été complètement embrasée. Il a fallu l'intervention d'une vingtaine de pompiers, et 6 engins dont 2 lances à incendie pour maîtriser les flammes. Il n'y a aucun blessé. les habitants de la maison ont pu sortir à temps. Ils devront être relogés

Autre accident, à Allogny, où un arbre est tombé sur une maison. Ces occupants n'ont pas été blessés mais ont du être relogés.

La gendarmerie du Cher qui a communiqué hier soir sur sa page Facebook au sujet de ses intempéries a recueilli en retour de nombreux témoignages sur les dégâts occasionnés.