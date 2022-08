Inondation au Leclerc d'Orthez après les fortes pluies, 3.000m² impactés

Les intempéries ont causé une inondation jeudi en Béarn. Le centre Leclerc d'Orthez a été inondé à cause de la pluie. Les pompiers ont été alertés dans l'après-midi, un peu avant 16h30. Il a tellement plu que l'eau est remontée par les égouts. Les secours estiment que la surface impactée est d'environ 3.000m². Pour autant le personnel du magasin et les pompiers ont tout nettoyé, tout asséché avec des aspirateurs à eau et des raclettes. Il n'y a aucun chômage technique.

