Intempéries en Béarn : des inondations à Rébénacq et alentours

Par Daniel Corsand, France Bleu Béarn

Un orage violent s'est abattu vers 7 heures ce lundi matin sur le bas de la vallée d'Ossau et le secteur de Buzy et Buziet. La commune de Rébénacq semble avoir le plus de dégâts. Le centre-bourg est sous 15 centimètres d'eau.