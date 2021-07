Intempéries : des perturbations ce mercredi sur la ligne des TER Vallée de la Marne

En raison d'une chute d'arbres sur la voie, la circulation des TER Vallée de la Marne a du être interrompue ce mercredi 14 juillet entre Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François.

Les intempéries, et notamment la pluie qui tombe quasiment sans discontinuer depuis mardi 13 juillet, ont provoqué des chutes d'arbres ce mercredi 14 juillet. Conséquence : une caténaire a été endommagée juste après Châlons-en-Champagne et la circulation des TER Vallée de la Marne a du être interrompue vers 14 h 20 entre Châlons et Vitry-le-François.

Des cars de substitution mis en place

Un TER qui faisait la liaison entre Paris et Saint-Dizier a été réacheminé vers Châlons selon la SNCF, et les passagers ont été transportés par autocar. Des autocars ont également été mis en place pour les autres trajets prévus en TER.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A 17 h, une des deux voies a été dégagée selon la SNCF, ce qui devrait permettre de faire passer les trains de Fret sur la voie 1 en intermittence dans la soirée. Et les équipes de la SNCF sont sur place pour réparer la caténaire.

Des interventions à cause des inondations dans la Marne

Les sapeurs pompiers de la Marne sont intervenus près de 90 fois dans la nuit du mardi 13 juillet au mercredi 14 juillet à cause des intempéries. Pour des caves ou des routes inondées.