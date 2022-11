Intempéries : deux maisons évacuées au Teil après un éboulement

Les pluies de la nuit ont provoqué un éboulement de pierres et de boues au Teil, boulevard Pasteur.

Météo France avait classé le département de l'Ardèche en vigilance jaune pluies / inondations pour la nuit de lundi à mardi. Les fortes précipitations ont entraîné l'effondrement d'une partie du talus au-dessus du boulevard Pasteur au Teil. Une coulée de boues est arrivée jusqu'à deux maisons en contrebas.

"Un premier pan de talus est tombé vers 2 heures du matin. Les pierres ont vite été déblayées par les équipes" indique la première adjointe à la mairie du Teil, Pascale Tolfo. "Mais vers 6 heures du matin, un second pan s'est effondré, et cette fois ça s'est rapproché des maisons" raconte-t-elle. Les quatre habitants des deux maisons menacées ont été évacuées par prudence, et abrités au restaurant La Rotonde. Après sécurisation du site, ils ont pu regagner leurs habitations ce mardi matin. Une expertise du talus doit avoir lieu pour évaluer les éventuels risques.