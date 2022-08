Intempéries : deux morts et plusieurs blessés dans des campings en Corse

Alors que l’île est placée en vigilance orange orages/pluies-inondations ce jeudi, les pompiers font état de deux morts et plusieurs blessés dans deux campings à Sagone et Calvi.

Ce jeudi, deux personnes ont perdu la vie dans des campings suite à des chutes d’arbres causées par les fortes intempéries qui touchent la Corse. Le premier décès a eu lieu dans un camping de Calvi en Balagne, le second au camping Le Sagone située sur la commune du même nom. Il s’agirait là d’une jeune femme de 20 ans selon les pompiers qui ont également pris en charge neuf blessés, des jeunes adultes aussi.

Les pompiers qui sont intervenus sont également fortement mobilisés pour des routes encombrées par des branches ainsi que des sauvetages en mer notamment du côté de Capo di Feno près d’Ajaccio.

Une situation compliquée qui serait en phase de stabilisation selon l’AFP et le colonel Jean-Jacques Peraldi directeur du SIS de Corse-du-Sud alors que le département et l’île sont placés en vigilance orange par Météo France jusqu’à 11h au plus tôt. Selon les préfectures de forts cumuls de pluie étaient attendus mais aussi d’importantes rafales de vent, une rafale exceptionnelle à 224 km/h a d’ailleurs été mesurée ce jeudi à Marignana près de Sagone sur la côte ouest où la cellule orageuse est la plus active.