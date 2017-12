Intempéries en Creuse: les matchs de foot annulés

Le district de football a décidé de reporté l'ensemble des rencontres départementales pour raison de sécurité et pour préserver les terrains.

Les fortes chutes de neige associés au verglas ont incité le district de football de la Creuse à annuler l'ensemble des matchs départementaux ce week-end. Seuls les matchs en salle sont maintenus.

Si on jouait, les pelouses seraient complètement foutues, et puis on ferait pas jouer les joueurs sur des terrains gelés - Patrice Apollaro, est le responsable de la commission des terrains.