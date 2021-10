Intempéries en Loire-Atlantique : 2,50 mètres d'eau dans un parking d'immeuble à Thouaré-sur-Loire

A cause de la tempête qui a sévi en Loire-Atlantique, un sous-sol d'immeuble a été complètement inondé dimanche vers 7h30. Une rupture de canalisation serait la cause du sinistre. L'eau est montée jusqu'à 2,50 mètres, dans ce parking de 300 m². Des plongeurs des pompiers sont intervenus pour vérifier qu'aucune personne n'était bloquée sous les eaux. De gros moyens de pompages ont aussi été dépêchés sur place. Neuf véhicules et une trentaine de pompiers ont été mobilisés.

