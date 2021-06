Intempéries en Loire-Atlantique : de nombreuses interventions des pompiers pour des inondations

Les sapeurs-pompiers ont été très occupés, ce lundi. Le Service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique (SDIS 44) précise avoir déclenché, dans la seule après-midi, au moins 23 interventions dans le sud du département. En effet, depuis ce dimanche après-midi, de forts orages ont fait tomber d'énormes trombes d'eau dans le sud de la Loire-Atlantique, dans les secteurs de Machecoul ou Saint-Philbert de Grand-Lieu.

Aucune victime

"Entre 14h00 et 16h00", détaillent les pompiers, "les moyens du SDIS44 sont intervenus à 23 reprises pour inondations, à la suite d'un épisode pluvio-orageux ayant impacté le sud du département". Les communes situées entre St-Etienne de Mer Morte et Pont-St-Martin ont été les plus touchées, selon le SDIS 44, qui précise qu'en tout, 46 sapeurs-pompiers ont été engagés. Heureusement, "aucune victime n'est à déplorer", mais les interventions ont tout de même dû mobiliser 5 véhicules.

De très importantes quantités d'eau sont en effet tombées, en très peu de temps, ne laissant donc pas au sol la capacité d'absorber toute cette pluie. Dimanche, 46 millimètres de pluie sont ainsi tombés à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, en une heure seulement. Ce lundi, 39 millimètres sont encore tombés à Saint-Même-le-Tenu, en moins de 3 heures, selon Météo France.