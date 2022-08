Intempéries en Savoie : un TGV bloqué, des routes coupées, des caves inondées

Un gros coup de vent et de la pluie se sont abattus sur la Maurienne et la Tarentaise, ce vendredi 5 août, dans la soirée. Les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises pour des caves inondées, des arbres en feu ou tombés sur les routes. Un TGV a également été bloqué à Argentine.

Dans la soirée du vendredi 5 août, le vent et le pluie ont causé des dégâts en Savoie. Un train a été bloqué en pleine voie à Argentine, en Maurienne, entre Epierre et Aiguebelle, par la chute d’un arbre sur une caténaire.

Un TGV bloqué à Argentine

Le TGV, en direction de Paris, est resté à l'arrêt plus d'une heure avant de pouvoir revenir à Epierre et emprunter la seconde voie toujours en fonctionnement. Il a pu repartir et continuer son chemin à 21h40 d'après l'astreinte SNCF. Une vingtaine de passagers qui avaient une correspondance à Lyon ont été pris en charge par un bus.

Des routes coupées, des arbres en feu

Plusieurs routes ont été coupées jusqu'à 22h15 : la RD 1006 à Argentine suite à la chute d'un arbre, la RD 213 entre Villard-Benoît et Bonneval Tarentaise, suite à une coulée de boue. Les services de la voirie ont été mobilisés sur plusieurs sites. Les sapeurs-pompiers de la Savoie sont intervenus à plusieurs reprises sur des arbres en feu, frappés pas la foudre. Ils ont notamment été engagés sur un arbre en feu à Saint-François-Longchamp en Maurienne ainsi qu'à Mery près du Lac du Bourget.

Plusieurs caves inondées

Les sols étant particulièrement secs, la pluie a causé quelques inondations de caves ce vendredi dans la soirée, notamment dans les Bauges, ainsi qu'à Ruffieux et à Saint-Rémy-de-Maurienne.