Intempéries : jusqu'à 10.500 foyers privés de courant en Franche-Comté

Belfort, France

Des rafales de vent atteignant localement 90km/h, des averses de grêle... le ciel était capricieux ce mardi sur la Franche-Comté. Les conditions météo ont entraîné quelques perturbations. Voici un point sur la situation à 15h.

Des milliers de foyers privés de courant

Au plus fort du coup de vent, quelque 10.500 foyers ont été privés d'électricité en Haute-Saône, dans le Doubs et le Jura ce mardi matin vers 9h. En début d'après-midi, il ne restait plus qu'environ 2.000 foyers privés de courant, principalement dans le Doubs (1.200 clients). Selon Enedis, tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici ce mardi soir.

Trafic des trains perturbé

En raison de la chute d'un arbre sur les voies, le trafic des TER a été perturbé entre Lure et Bas-Evette (ligne Paris-Mulhouse) vers 13h, quatre trains ont accusé jusqu'à 30 minutes de retard.

En fin de matinée déjà, vers 11h, une dizaine de TER avaient été impactée sur la ligne Belfort-Besançon, après la chute de trois arbres sur les voies dans le secteur de Clerval.

A Morbier dans le Jura, un bus scolaire a glissé sur la neige. Il transportait une vingtaine de personnes, dont des enfants âgés de 8 à 10 ans, originaires de l'Eure. Aucun blessé n'est à déplorer.

Episode de grêle à Belfort

Vers 14h, une averse de grêle s'est abattue sur Belfort. Deux voitures se sont percutées sur l'A36, au niveau de Belfort Sud, sans faire de blessés. Les saleuses du réseau APRR étaient mobilisées en début d'après-midi.

Sur le Territoire de Belfort, le coup de vent du matin a occasionné quelques chutes d'arbres, principalement dans le nord-est du département, sur les communes de Rougemont, Montreux-Château, Fontaine, Larivière, Vauthiermont ou encore Bessoncourt.

Selon les prévisions météo, les averses de pluie vont rapidement se transformer en chutes de neige dès 800 puis 600m au cours des prochaines heures. Un épisode de neige est annoncé sur le Haut-Doubs et le Haut-Jura dans la nuit de mardi à mercredi.