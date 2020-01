Intempéries : la grêle cause des accidents en chaîne en Seine-Maritime

Seine-Maritime, France

Les conditions météo sont compliquées et instables, ce mardi 28 janvier en Seine-Maritime et dans l'Eure ! Dans la matinée, il a été constaté des averses, un temps orageux et, par endroits, du grésil. Un temps à compliquer fortement la tâche des automobilistes, et ça n'a pas manqué : les secours ont été appelés sur de nombreuses interventions aux heures d'affluence, notamment sur les grands axes.

Carambolage entre 8 véhicules sur l'A150

L'accident le plus important est survenu sur l'autoroute A150, dans la descente du viaduc de Barentin (Seine-Maritime) dans le sens Yvetot-Rouen : un choc impliquant au moins huit véhicules, dont un poids-lourd. Pas de blessé a priori, constataient les secours avant 9 heures, mais des débris au sol et beaucoup de dégât matériel. Les pompiers ont donc fermé l'autoroute dans le sens Yvetot-Rouen, à hauteur de la barrière de péage de Bouville.

Sur ce même axe A150, à hauteur de cette même cuvette à Barentin, les gendarmes ont constaté deux autres accidents. Le trafic n'est pas touché dans le sens Rouen-Yvetot.

Des accidents successifs ont également eu lieu sur la Nationale RN27, entre Dieppe et Rouen. Les pompiers seino-marins sont intervenus pour deux carambolages à hauteur de Biville-la-Baignarde, entre Dieppe et Rouen.

Restez très prudents au volant ce matin.