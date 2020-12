Intempéries : la première crue d'hiver du fleuve Charente

Ce sont les premières crues de l'hiver pour le fleuve Charente. Après les importantes précipitations de ces deux derniers jours, les inondations commencent. Mais on est encore loin du débit hivernal. Vigi-crues a placé les bassins charentais en vigilance jaune.

Des champs inondés, des chaussées détrempées, des petites routes pas encore tout à fait noyées sous l'eau : c'est ce qu'on voit un peu partout à proximité du fleuve Charente, depuis quelques jours. C'est la première crue de l'année. Elle est encore timide, avec les précipitations massives de dimanche qui se sont poursuivies lundi. A Vindelle, où le débit du fleuve est mesuré avec soin, on dépasse à peine un mètre 50, et l'hiver dernier c'était plus de 3 mètres.

Vigilance jaune

Vigi-Crues a placé les bassins de la Charente en vigilance jaune, et craint que les pluies qui s'accumulent ne provoquent des crues importantes. Si les averses continues persistent toute la semaine, la petite route du bas du village sera fermée à la circulation. Il y a, en moyenne, 7 crues chaque année, surtout en février et mars. L'année dernière, tous les records ont été battus à Vindelle, avec 9 crues hivernales.