Intempéries : le couple de Grassois retrouvé mort à Tanneron (Var)

Les corps des deux personnes âgées disparues depuis samedi après-midi dans le Var ont été retrouvés à Tanneron ce dimanche soir par les services de secours mobilisés. Le couple vivait à Grasse (Alpes-Maritimes) et se rendait dans le Var.

Alpes-Maritimes, France

Les gendarmes de Pégomas et de Fayence mobilisés ce dimanche soir ont retrouvé sur la commune de Tanneron (Var), les corps sans vie des deux personnes âgées qui étaient portées disparues depuis samedi après-midi. Le couple qui vivait à Grasse (Alpes-Maritimes) se rendait à Tanneron pour voir leur fils. Les deux septuagénaires circulaient sur un petit chemin de la commune vers 13h, quand ils ont appelé leur fils pour le prévenir qu'ils étaient en difficulté sous la pluie. Ils n'avaient plus donné de signe de vie depuis et la police municipale avait lancé un appel à témoin.

Quatre morts dans le Var durant ces intempéries

La découverte de ces deux corps porte à quatre le nombre de personnes décédées dans le Var pendant ces intempéries qui ont frappé le sud-est de la France. Un Antibois a été retrouvé mort près de son véhicule à Cabasse ce dimanche matin et une autre personne au Muy après avoir chaviré d'une embarcation.