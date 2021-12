Intempéries : "Nous avons évacué une vingtaine de personnes", annonce le maire de Bayonne Jean-René Etchegaray

Avec 6m25, la Nive a atteint un niveau record à Bayonne en raison des pluies diluviennes qui s'abattent sur le Pays Basque. La ville a dû organiser des évacuations en raison de la montée des eaux, et de nombreux accès ont été fermés. Jean-René Etchegaray, le maire de Bayonne, était en direct sur France Bleu Pays Basque pour le point sur la situation de la ville.

France Bleu Pays Basque : Quelle est la situation en ce moment à Bayonne ?

Jean-Remé Etchegray : La situation reste tout à fait préoccupante parce que, contrairement à ce qu'on espérait, la décrue de la nuit ne se constate pas. Nous avons donc un pic à 9 heures, 9 heures et demie ce matin. Et depuis lors, non seulement le niveau d'eau ne baisse pas, mais il augmente encore davantage et qui plus est, avec un courant particulièrement violent, avec aussi un certain nombre de morceaux de bois, des obstacles qui viennent contrarier l'écoulement normal de l'eau. Et ceci nous commence à nous inquiéter. Nous prenons un certain nombre de mesures pour tenter de régler cette situation. Surtout, nous venons au secours aux personnes qui sont en difficulté. Nous avons demandé aux commerçants, cafetiers et restaurateurs qui se trouvent sur le bord de la Nive de ne pas ouvrir leur établissement de la journée. Nous avons par ailleurs fermé aussi des crèches et haltes garderies sur le pont de la Nive. Et puis, nous avons pu évacuer aussi un certain nombre de familles qui se trouvent sur le bord de la Nive.

Combien de personnes évacuées au total ?

Au moment où je vous parle, c'est à peu près une petite vingtaine de personnes que nous avons fait évacuer, d'une résidence pour lesquelles la population était complètement coupée avec l'impossibilité pour rentrer chez eux ou d'en sortir s'ils étaient restés chez eux ce matin. Et donc, il a fallu même faire intervenir des hélicoptères pour permettre à des personnes de pouvoir être hélitreuillées et donc prises en charge. Actuellement, nous envisageons de leur faire passer une nuit à l'hôtel et d'aviser certainement dans la soirée, voire la nuit, puisque la vigilance va se poursuivre jusqu'à au moins une heure du matin.

Vous invitez les habitants de Bayonne, à éviter le centre ville au moins jusqu'à demain samedi matin...

Je demande à la population d'éviter le centre ville jusqu'à demain matin, de ne pas s'approcher des portes de la ville. Du reste, je demande à mes services de mettre en place des dispositifs pour éviter que la population ne s'approche effectivement de la Nive, car il y a un risque à se trouver à proximité immédiate de la Nive, compte tenu de ce courant qui est encore extrêmement important. Il ne faut pas sortir ce soir ou en tout cas le moins possible, et attendre demain matin pour prendre des décisions, en espérant bien évidemment que demain, la situation puisse s'améliorer.

Est ce qu'on a des informations concernant la salle Lauga qui serait inondée ? Vous nous confirmez ?

La salle Lauga est effectivement inondée, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur par les abords qui sont effectivement inondés. Mais il n'empêche que malgré tout, on peut accéder à la salle Lauga de manière sécurisée. Sachant qu'une partie des personnes dont je vous disais tout à l'heure qu'elles seraient secourues va être accueille dans un premier temps à la salle Lauga, avant d'être dirigés vers des hôtels de Bayonne pour passer une nuit.

Est-ce-que le marché de demain aura lieu ?

Le marché extérieur est supprimé. Par contre, les Halles, elles, resteront ouvertes.

Est-ce-qu'on pouvait prévoir cet épisode, monsieur le maire ? Une telle intensité, une telle rapidité de la crue ?

Non, on ne pouvait pas prévoir cela. Du reste, Bayonne n'en est pas à son premier épisode d'inondation. On en a connu un certain nombre très sérieux dans les années, mais on n'a jamais eu ce niveau d'inondation, d'une part, et deuxièmement, cette intensité qui reste dans la durée puisque généralement, les inondations durent 2,3 ou 4 heures au maximum. Or, aujourd'hui, elle a commencé à 9h/9h30 ce matin et qui se poursuivra au moins au moins jusqu'à 11 heures ou minuit ce soir.