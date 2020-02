Intempéries : plusieurs maisons inondées et des habitants évacués près de Bayeux en Normandie

Ryes, France

Les pompiers ont été alertés aux alentours de 20 heures ce lundi soir. Plusieurs maisons étaient inondées à Ryes, une commune près de Bayeux dans le Calvados.

Six personnes relogées

Suite à des reconnaissances , les équipes de sauvetage aquatique ont porté secours à plusieurs habitants du village. Des relogements ont été effectués. Quatre personnes d'une même famille ( un couple et deux enfants) ont été pris en charge et relogés dans un gîte. Un couple de personnes âgées a dû également être déplacé et accueilli par un neveu. De fortes pluies se sont abattues ce lundi soir sur le département du Calvados . Ces précipitations, associées à de forts coefficients de marée ( 108 ce mardi) , engendrent des risques d'inondations. La route entre Bayeux et Sommervieu était coupée ce lundi après-midi