Intempéries : retour au calme ce matin mais 4 000 foyers privés d'électricité en Bigorre et 1 000 en Béarn

Après une journée agitée ce vendredi les vents et la pluie se sont calmés cette nuit. 4 000 foyers restent privés d'électricité en Bigorre et 1 000 en Béarn ce samedi matin. Les accès aux Eaux-Chaudes et à la station de ski de Gourette sont toujours fermés.