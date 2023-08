Intempéries : Un catamaran de 24 mètres foudroyé à Bonifacio

Prudence sur la route comme en mer... La Corse qui est classée en vigilance orange pour le phénomène "orages". Les deux départements sont concernés par cette alerte météo pour la journée du 28 août, au moins jusqu'à 16 heures pour les orages et pour ce qui concerne la Corse-du-Sud, c'est une alerte orange "vague-submersion" qui s'ajoute. Le sud du Golfe d'Ajaccio ainsi que les Golfes de Sagone, Porto et Propriano sont concernés. Les vagues vont se renforcer dans l'après-midi et la soirée. L'amélioration n'est prévue que pour la nuit prochaine.

Des mesures d'anticipation au port Charles Ornano à Ajaccio

À Ajaccio, par exemple, les personnels du port Charles Ornano ont d'ailleurs anticipé cette alerte en mettant en sécurité le maximum de bateaux. Des bateaux qui peuvent aussi se mettre à l'abri au mouillage en fond de baie du port.

Dans la soirée déjà, de fortes rafales de vents ont été relevées : 107 km/h à Marignana, 111 km/h à La Chiappa (Porto-Vecchio), 112 km/h à Quenza, 119 km/h à La Parata et Figari ou encore 134km/h à Capo Pertusato.

Les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud ont réalisé dans la nuit une dizaine d'interventions dans le département pour des arbres tombés sur la chaussée, du matériel urbain qui a bougé, des tuiles, des poteaux télécom sur la voie publique : "Des interventions sans blessés" nous précisent les pompiers.

En Haute-Corse, on nous signale des routes sales, encombrées par des branches ou des cailloux comme au Col de Teghime. Prudence donc et n'hésitez pas à nous appeler pour nous informer d'éventuels soucis sur nos routes au 04 95 32 22 22

Un catamaran de 24 mètres foudroyé à Bonifacio

Les secouristes en mer ne chôment pas également, à l'image de cette intervention, ce dimanche 27 août, à 21h00. La station SNSM de Bonifacio a été engagée pour porter assistance à un catamaran de 24 mètres foudroyé dans le secteur des Gavetti. Intervention compliquée avec un grain intense, une houle formée et un ciel électrique. L'intervention a pris fin vers 1h30. Pas de blessé.

La grande finale de la Corsica Classic reportée à mercredi

Toujours en mer... Conséquence de la dégradation de la situation météo, le programme de la 14ème régate itinérante Corsica Classic a été modifié. Les organisateurs rappellent que "la sécurité est une priorité". 25 voiliers classiques et modernes, venant des quatre coins de l'Europe, mais aussi d'Australie, y participent. Lancée mercredi 23 août depuis Ajaccio, la compétition s'est poursuivie ce dimanche 27 août, avec une 5ème étape à Bonifacio, mais a reporté sa grande finale. Initialement prévue mardi, celle-ci a été décalée au lendemain, mercredi 30 août, toujours à Bonifacio.