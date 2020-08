Intempéries : un éboulement de roche sur l'A75 oblige à des restrictions de circulations

En ce week-end de chassé-croisé, la voie de droite va être neutralisée sur quelques kilomètres dans les virages de Coudes, sur l'A75. La cause ? Un éboulement de roche qui s'est produit suite aux intempéries de ce samedi après-midi.

Ce samedi 1er août, un éboulement rocheux s'est produit au bord de l'autoroute A75, entre Coudes et Issoire. Cela s'est passé en direction du Sud, entre l'aire du Val d'Allier et la sortie n°10 pour La Ribeyre. Pour une raison inconnue, des bouts de roche sont tombés sur la route et ont nécessité une neutralisation de la voie de droite.

Une entreprise vient sécuriser la paroi

La DIR Massif central doit faire le nécessaire depuis l'incident pour que la paroi soit sécurisée. Une entreprise doit venir pour permettre d'éviter que de nouveaux rochers tombent. "La neutralisation en place doit être maintenue jusqu'à ce que l'entreprise en charge de sécuriser la falaise soit intervenue" indique la préfecture du Puy-de-Dôme.

En ce week-end de chassé-croisé, des perturbations de circulation dans le sens nord/sud sont à prévoir dans le secteur de l'A75 dans la journée de dimanche.