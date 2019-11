Intempéries : un homme porté disparu depuis samedi soir à Cassis

Un homme de 44 ans est porté disparu depuis samedi soir à Cassis. Il est parti pêcher sur la plage du Bestouan et n'a depuis plus donné signe de vie. Les recherches continuent.

Cassis, France

Un habitant de Cassis, âgé de 44 ans, est introuvable depuis samedi soir. Comme le révèle La Provence, il était parti pêcher sur la plage du Bestouan confirme la gendarmerie. C'est un proche qui a appelé les secours, inquiet de ne pas voir l'homme rentrer alors que le déluge commençait à s'abattre sur les Bouches-du-Rhône et le Var. Les gendarmes, aidés notamment par la sécurité civile, sont partis à sa recherche jusque tard dans la nuit de samedi à dimanche. Les opérations ont repris dimanche matin et se sont poursuivies lundi, avec l'intervention d'un hélicoptère et d'un chien. Le chien a retracé le parcours du disparu, de sa voiture jusqu'au bord de mer. Les recherches vont continuer ce mardi 26 novembre avec l'intervention de plongeurs de la gendarmerie. Le violent épisode méditerranéen qui a touché le Sud-Est de la France a déjà fait quatre morts et deux personnes sont toujours recherchées dans le Var.