Intempéries : une dizaine d'accidents matériels ce dimanche dans le Limousin

Une dizaine d'accidents ont eu lieu ce dimanche dans le Limousin sur l'A20 et l'A89. La faute aux perturbations, pluie ou grêle étaient de sortie.

En Haute-Vienne, on compte trois accidents à cause de fortes chutes de pluie, avec des véhicules qui s'accrochent. Tous ont eu lieu sur l'A20 à différents endroits : dans la descente du Pôle de Lanaud à Boisseuil, à Razet et à Pierre-Buffière.

Un arbre est également tombé sur un câble sur la commune de Saint-Mathieu.

Des intempéries en Corrèze également

Même chose en Corrèze. Une forte pluie s'est abattue sur l'A20 en début d'après-midi, provoquant des aquaplaning. Trois accidents matériels sont à noter : l'un à Perpezac-le-Noir et deux autres au niveau de Salon-La-Tour.

Sur l'A89, autre intempérie, c'est un orage de grêle qui a causé quatre accidents à Combressol, Vitrac-sur-Montane et Soudeilles. Il s'agit ici aussi de dégâts matériels.