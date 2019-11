Intempéries: une personne gravement blessée à Cagnes-sur-mer

Alpes-Maritimes, France

Un glissement de terrain à Cagnes-sur-mer au chemin du Vallon-des-veaux a fait une victime. Une personne est gravement blessée. 28 sapeurs-pompiers sont intervenus pour la sauver. Elle a été transportée à l'hôpital dans un état grave.

Une femme a également été blessée lors de la course "No finish line" à Monaco. Elle a été renversée dans une vague avant que la course ne soit annulée. Cette femme a été transportée à l'hôpital Pasteur à Nice.

Depuis vendredi soir, les sapeurs-pompiers ont reçu 3 000 appels et sont intervenus 600 fois depuis 7h du matin ce samedi. 600 sapeurs-pompiers sont engagés dans les Alpes-Maritimes. 300 personnes ont été mises à l'abri. Neuf personnes ont été secourues en hélicoptère.