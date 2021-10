Intempéries : une quarantaine d'interventions des pompiers dans la Manche ce dimanche matin

Les pompiers de la Manche sont intervenus ce dimanche matin après de fortes pluies principalement localisées dans les secteurs de La Haye, Picauville et Sainte-Mère-Eglise. Deux personnes ont été blessées à la suite de chutes, et un automobiliste s'est retrouvé bloqué dans son véhicule.

Trois secteurs ont été principalement touchés : La Haye, Picauville et Sainte-Mère-Eglise (photo d'illustration)

267 appels en un peu plus de quatre heures ! Les pompiers de la Manche ont été très sollicités ce dimanche matin après de fortes pluies. Une quarantaine d'interventions au total, entre 9h20 et 13h40. Trois zones ont été principalement touchées : La Haye (35 interventions, dont douze dans le centre-ville où la rivière Le Vavasseur est sortie de son lit), trois à Picauville et une à Sainte-Mère-Eglise. 26 pompiers ont été mobilisés.

Deux personnes ont été blessées et prises en charge à la suite de chutes sur des sols rendus glissants par la pluie et la boue : un homme de 67 ans à Picauville, et un homme de 80 ans à Bolleville. Sur la départementale 67, au niveau de la commune de Neufmesnil, un automobiliste a été bloqué dans son véhicule pris par les eaux : la victime a été mise en sécurité par les secours.

Le bourg de Varenguebec totalement inondé

Ce dimanche soir, l'eau s'est retirée, mais les habitants continuent de nettoyer les dégâts. "On a encore 4-5 maisons où les habitants sont les pieds dans l'eau. C'était très impressionnant. On n'avait pas vu ça depuis des années. Le bourg a été inondé toute la matinée. Tous les accès ont été bloqués", explique Evelyne Melain, la maire de Varenguebec, un peu plus de 300 habitants. Des routes ont été abîmées, des cailloux arrachés par la force de l'eau. "La gendarmerie nous a demandé de baliser les endroits dangereux. J'ai un habitant qui a un trou devant chez lui", ajoute la maire de la commune.

Des habitants du secteur qui scrutent le ciel : la pluie pourrait revenir dans les prochaines heures.