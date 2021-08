Intempéries : une trentaine d'interventions des pompiers en Haute-Savoie

Les pompiers de Haute-Savoie étaient mobilisés ce samedi 7 août pour faire face à quelques dégâts liés à la pluie tombée dans l'après-midi et dans la nuit. Les secours du département ont en effet effectué une trentaine d'interventions pour des caves inondées et même pour un arbre tombé sur un chalet à Arâches-la-Frasse près de Cluses vers 2h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Le département était en effet en vigilance orange pour des risques de pluie et d'inondations, tout comme la Savoie et l'Isère.

Moins d'interventions en Savoie

Mais les pompiers savoyards ne sont intervenus qu'une fois : ils ont été envoyés au Pont-de-Beauvoisin, au nord du département. Une route en travaux s'est affaissée dans cette commune qui s'étend à la fois sur la Savoie et sur l'Isère. Les gendarmes se sont également rendus sur place.