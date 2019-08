Interceltique : "sensiblement moins" d'incivilités cette année

Moins de travail pour les forces de l'ordre et les pompiers pour cette 49ème édition. Les équipes sont sur le pont à l'approche du dernier week-end de l'Interceltique à la sauce galicienne.

Lorient, France

"Ce qu'on voit c'est qu'il y a _une influence plus importante que les années précédentes_, décrypte le sous-préfet Pierre Clavreuil, pour autant ça se traduit pas par une augmentation des difficultés. On est assez stable voire en baisse en nombre d'interventions liées à des malaises ou à des accidents et en matière de sécurité, sensiblement moins de faits constatées."

"Pas d'augmentation des difficultés" Pierre Clavreuil, le sous-préfet

Un pré-bilan a été dressé par l'ensemble des forces de sécurité et des pompiers. 12 téléphones volés contre 31 en 2018 à la même période, moins de prises en charge par les pompiers (403 contre 449), diminution de 50% du nombre de plaintes par rapport à l'année dernière (57 contre 138)... L'ambiance semble être plus sereine cette année au FIL.

Quelques dégradations et problèmes

Des problèmes surviennent néanmoins tous les en fin de soirée notamment près des halles Merville où un scooter a été brûlé dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la gare-routière temporaire de la CTRL a été aussi vandalisé et trois interpellations ont suivi.

Sur la place du Grand Théâtre, un jet de bouteille a visé un camion-benne tandis que des problèmes d'alcoolisation de mineurs sont un peu plus forts que les années précédentes rapportent les pompiers. Des différents commerciaux sur fond de drogue sont également les déclencheurs de bagarres. Toutes les nuits vers 2h30, les forces de l'ordre procède à l'évacuation de la place.

Vers 2h du matin, l'ambiance se dégrade aussi sur certaines lignes de bus et nécessite l'intervention de la gendarmerie pour évacuer les véhicules.