Interceltique : vers une extension du périmètre de sécurité ?

Lorient, France

Les sacs sont ouverts et prêts à être inspectés. Le périmètre de sécurité avec les fouilles semble être, rentré dans les mœurs et, bien accepté par les festivaliers. Le filtrage, mis en place contre la menace d’attentat, "notamment après Nice" a également un effet secondaire. Cela apporte plus de sérénité sur l'ensemble du site du festival.

Moins d'incivilités sur le site

"L'accès aux bouteilles en verre comportant de l'alcool n'est plus possible et donc, ça limite les difficultés de fin de soirée" détaille Pierre Clavreuil. L'année prochaine, la 50ème édition sera dédiée à la Bretagne, et d'ordinaire quand la Bretagne est la nation invitée, la fréquentation bondit de près d'un quart voire un tiers.

"Des réflexions vont avoir lieu quant à l'agrandissement du périmètre de sécurité afin vraiment que le festivalier puisse profiter pleinement de la fête" annonce Grégory Pichon, le vice-président de l'UMIH 56 (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Morbihan).