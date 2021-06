Interdiction d'exercer et prison avec sursis pour le médecin de Mérignac jugé coupable d'attouchements

"Le fait qu'il y ait cette interdiction d'exercer était le plus important pour les victimes pour que de nouveaux faits ne se reproduisent pas et qu'il n'y ait pas d'autres victimes comme elles à l'avenir." À l'issue du procès qui se tenait ce mercredi 2 juillet, l'avocate de deux des parties civiles s'estimait satisfaite du délibéré. Le médecin Mérignacais jugé a été reconnu coupable d'agressions sexuelles et condamné à de la prison avec sursis en plus de l'interdiction d'exercer sa profession.

Ce sont trois femmes âgées de 19 à 23 ans qui avaient porté plainte contre le praticien pour des caresses sur la poitrine et sur le sexe. Les trois victimes ne se connaissaient pas avant leur plainte et affirment toutes avoir déjà consulté un médecin et savoir faire la différence entre un geste médical et un attouchement.

Le médecin a également été condamné à 3 500 euros d'amende ainsi qu'à des réparations financières aux victimes pour préjudices financier et sexuel.