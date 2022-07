Interdiction de se baigner dans la Garonne : le rappel à l'ordre des gendarmes de Muret

Avec les températures qui augmentent ces derniers jours, il peut paraître tentant d'aller piquer une tête dans la Garonne pour se rafraîchir. Mais attention, c'est souvent dangereux, et d'ailleurs interdit. Voilà ce que tiennent à rappeler les gendarmes de Muret, qui depuis quelques jours interviennent régulièrement sur la plage de l'Aouach, au Fauga. Un endroit où la baignade est strictement prohibée. D'ailleurs un adolescent de 17 ans est mort noyé l'année dernière à cet endroit, en tentant de porter secours à sa petite cousine.

La baignade est dangereuse à cet endroit

L'interdiction de se baigner est bien rappelée visuellement sur les lieux, selon les forces de l'ordre. Pour autant, les baigneurs s'y font de plus en plus nombreux. "Une forte affluence dans ce secteur qui génère pour nous une difficulté (...) sur le stationnement mais aussi en termes de sécurité, sachant qu'il y a un fort courant" explique le capitaine Ludovic Lafage, commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie de Muret.

Même s'il fait très chaud ces prochains jours, pas de tolérance pour faire trempette : "Je suis bien désolé pour tout le monde, mais je pense que la vie vaut le prix d'être vécue et donc on va éviter d'aller dans ces endroits là malencontreusement très dangereux pour tout nageur, même pour les plus confirmés" précise le gendarme.

Ce dernier rappelle aussi que le stationnement "sauvage" aux abords de la plage de l'Aouach pose problème aux secours en cas de nécessité d'accès aux lieux. Il est en effet difficile de circuler au milieu de ces véhicules.